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Если вы долго откладывали поездку в этот славный город (или никогда её не планировали), то, похоже, 2020 год решил всё за вас. И это хорошо, потому что Геленджик — это не только море, но и отличное место с кучей развлечений. Дайвинг, сафари-парк, большой аквапарк и потрясающая природа. В общем, без долгих прелюдий собирайтесь и поезжайте на Чёрное море.

За год билеты в Геленджик, как и в другие курортные города черноморского побережья, подешевели на 33%. Поэтому тянуть с отпуском не стоит, иначе на пляже будет не протолкнуться. Хотя на Геленджик приходится в 10 раз меньше броней, чем, например, на Сочи.

Среди прилетающих на отдых в Геленджик особенно хочется выделить тюменцев. Совершенно непонятно, чем продиктована их любовь, но если сравнивать с ближайшими Сочи и Анапой, туда столько тюменцев не летает. Такой вот забавный факт.

Немного истории

Геленджик — один из самых древних городов Черноморского побережья. В окрестностях учёные нашли следы поселений каменного века. Эта местность видела и гуннов, и византийцев, и побывала в составе Османской империи, и в Крымской войне участвовала. Как только она ни называлась: Торик, Пагры, Ептала. Но сейчас это Геленджик — всем известный и прекрасный город-курорт Краснодарского края.

Почему стоит поехать в Геленджик

Дешёвый перелёт и отдых

Красиво и безветренно

Здесь находится один из лучших аквапарков в России

Чёрное море

Песчаные пляжи

А куда ты денешься в пандемию?

Ну и где ещё купишь классных сувениров

Как добраться и сколько стоит

На самолёте: в Геленджике есть новый аэропорт. Билеты из Москвы и Петербурга в среднем в Геленджике есть новый аэропорт. Билеты из Москвы и Петербурга в среднем стоят около 6000—7000 рублей, даже сейчас, в летний период. Лететь примерно три часа.

На поезде: в этом случае нужно доехать до Новороссийска, а оттуда уже 40 км, например, на автобусе до Геленджика. Из Москвы до Новороссийска билет стоит около 3000 рублей. Ехать почти двое суток.

На автобусе: такая возможность есть только у путешественников южной части России. Если вы, например, из Краснодара, то за 4 часа и 500 рублей вы окажетесь в Геленджике.

На машине: из Москвы и Петербурга по трассе «Дон» можно доехать до моря где-то за 20 часов. Это без учёта пробок и остановок. Долго, но если у вас большой отпуск и есть желание попутешествовать по стране, это отличный выбор.

Когда ехать

Лучше всего ехать в «бархатный сезон» — в конце августа и начале сентября. Но даже если так вышло, что отпуск выпал на самый пик — июль, не спешите расстраиваться. В Геленджике есть и дикие пляжи: «Сосновка», пляжи Голубой Бухты по направлению к Кабардинке. До последнего пункта можно добраться, например, на машине (взять её в прокат, стоит около 1200 рублей в сутки) или на автобусе №3 из города.

Рассчитывать на совсем пустынные пляжи не стоит, но людей будет точно меньше, чем на популярных городских пространствах. До всех этих курортов добраться нетрудно из Геленджика или Новороссийска. Междугороднее автобусное сообщение хорошее — стоит только выбрать направление.

Популярные курорты

Это второе по территории место после Большого Геленджика. Здесь много развлечений, особенно для тех, кто едет с детьми: музей, парк, аквапарк и прочее. Есть и где погулять: в том же парке или на развалинах древней башни римлян.

Небольшое село на берегу живописной бухты. Интересно тем, что это одно из самых «сухих» мест на черноморском побережье, ведь дожди здесь — не частая история.

Хутор Джанхот — это настоящие 5 километров черноморской красоты. Вокруг сосновый бор, а также скала «Парус» и река Хотецай. Место небольшое, но известное и запоминающееся.

Очень маленький курорт, который подойдёт для «дикарей», добравшихся на своей машине. Все, кто был здесь, ставят «лайк». Но стоит не забывать, что место небольшое, поэтому инфраструктура несильно развита.

Пригород в соснах, с прозрачной водой, белыми каменистыми пляжами и собственным небольшим парком аттракционов.

Криница и Бетта

Это два небольших села, где довольно неплохо развита инфраструктура. А в целом всё так же: сосны, рощи, горы, камешки и спокойное море. Сюда можно приехать, если хочется тишины, но чтобы был вариант перекусить в кафе.

Что по транспорту

В Геленджике много автобусов, маршруток и есть такси. Всего около 40 маршрутов — легко можно уехать в ближайшие сёла и другие места, где находятся популярные достопримечательности, такие как водопады.

Цены на транспорт бюджетные — от 30 рублей. Рейсы стартуют где-то с 7:00 до 22:00. Можно арендовать машину. В среднем цена за сутки — 1200 рублей.

Где жить

В самом Геленджике и районах много гостиниц, отелей, домов для гостей, а также местные сдают свои комнаты и квартиры. Цены на жильё более чем разумные. Собрали несколько вариантов размещения на любой вкус.

«Лакшери» Если вдруг по какой-то причине вы хотите отдохнуть в Геленджике максимально «по-красоте», то так можно. Тут есть несколько отелей 4-5 звёзд. Например, «Хилтон» или Alean. Но в рейтинге топ-отелей чаще всего можно встретить «Кемпински» . Это новая гостиница-люкс, которая расположена на береговой линии с видом прямо на Геленджикскую бухту, горы и реликтовые сосны. ул. Революционная, 53 14 500 — 100 000 рублей (последняя цена — за «президентский» номер)

«Как раньше» Кто ездил на море лет «н-цать» назад помнит, что жильё снимали через знакомых или по приезде искали объявления. Благо в жарких городах нашей страны таких предложений много. Так делают и сейчас — объявления можно найти прямо на улицах. Таким способом можно снять комнаты или номер в доме. Если такой экстрим не для вас, используйте какой-нибудь «Циан» или «Авито». в любом частном секторе 600 — 700 рублей за комнату или 1500 — 2000 рублей за номер

«Я — бэкпэкер» Для тех, кто обычно ездит по «Европам и Азиям» с рюкзаком наперевес, отличный вариант — найти что-нибудь на Airbnb. Тут можно снять жильё от хозяев: номера в гостевых домах, квартиры в новостройках, уютные студии в таунхаусах. Близко к морю, далеко от моря, близко к горам и ещё десятки вариантов. Также подходит тем, кто любит планировать путёвку «от и до», но при этом хочет мимикрировать под местных. искать на Airbnb от 1600 до 5000 рублей за ночь

«Где-то посередине» Если хочется, чтобы сервис как в гостинице, возможно, даже с бассейном, а по ценнику, как у частника, то ваш вариант — трёхзвёздочные отели. Их тут много: в сезон глаза разбегаются, нужно только выбрать. искать на любых сайтах по бронированию жилья от 2000 рублей за ночь

«Классика жанра» Пансионат — почти что синоним черноморского побережья. Если душа желает заселиться в номер «стандарт», откушать яств на шведском столе и прожить этот отпуск словно в песне Стаса Михайлова, то можно подобрать чистенький пансионат на берегу моря. Например, «Геленджик». ул. Херсонская, д.1 от 1700 рублей

Где гулять

В Геленджике можно и на природу посмотреть, и благами цивилизации насладиться. Мест много, но мы собрали лучшие.

Аквапарк «Золотая бухта» Самый большой открытый аквапарк в России. Тут всё как положено: множество горок — от больших до маленьких, от весёлых и до захватывающих дух. Несколько бассейнов, шезлонги, и всё это на фоне шикарных гор. Кроме того, для удобства посетителей ходит бесплатный автобус до аквапарка. Из-за пандемии аквапарк был закрыт, но сейчас обещают, что откроют в начале июля. ул. Туристическая, 23 Отправление автобуса * из Геленджика: после 8:30 утра каждые 15 минут. Для совсем маленьких — бесплатно, постарше — 900 рублей, взрослым — 1450 рублей.

* Откуда отправляется автобус в аквапарк:

Перекресток ул. Кирова и ул. Херсонская, «Женская консультация»

Пересечение ул. Кирова и ул. Первомайская, ост. «Сбербанк»

ул.Кирова, ост. «Городская поликлиника»

ул.Ленина, ост. «Старая автостанция»

ул.Грибоедова 7, мкр. Парус

Перекресток ул. Халтурина и ул. Шмидта, Дельфинарий

ул.Маячная 1, санаторий «Ломоносов»

Перекресток ул. Революционной и ул.Крымской р-н Морской причал

ул.Туристическая 29, ост. «Голубая волна»

Пересечение улиц Островского и Шевченко

Пересечение улиц Островского и Колхозной

ул. Советская 66

Скала «Парус» Одно из самых популярных мест, чтобы сделать классные фото. Уникальное творение природы — тридцатиметровая скала толщиной в метр. Находится в районе Прасковеевки, можно подойти с суши (на машине по трассе «Дон»), а можно — с воды на ежедневном экскурсионном теплоходе. Причал находится по адресу ул. Ленина, 1, напротив ТЦ «Геленджик». Стоимость экскурсии — 800 рублей.

Сафари-парк Огромный парк, занимающий территорию размером около 350 футбольных полей. В сафари-парке есть медведи, зебры, тигры, обезьяны, попугаи — всего около 250 животных и птиц. Место никак не связано с охотой и не похоже на зоопарк, где животные обычно чувствуют себя хуже, чем в дикой природе. Геленджикский сафари-парк позиционируется как реабилитационный центр для зверушек, которые пострадали от рук предыдущих хозяев, а также для старых животных. Их тут холят и лелеют, так что не переживайте. Федеральная дорога «Дон», 1511-й километр. Вход — 1250 рублей.

Дайвинг-клуб «МорSкой кот» Дайвинг — стандартное развлечение на море, а в Геленджике оно доступно по сравнительно низкой цене. В «Морском коте» научат правильно погружаться, дышать и ориентироваться под водой. Мест для изучения с десяток: разнообразные банки, рифы и затонувшие объекты, вроде сухогрузов. В стоимость погружения для начинающего (без сертификата) включены снаряжение, инструктор, доставка катером к месту погружения в открытом море и возвращение на берег. Ул. Туристическая, причал между гостиницей «Солнечная» и пансионатом «Лазуревый берег». Погружение — 2500 рублей.

Плесецкие водопады Невероятно красивое место, которое местные называют «долиной ста водопадов». И здесь действительно их очень много: только больших около двадцати, а тех, что поменьше, и не сосчитать. Приехать сюда и погулять по лесным тропам, а также покупаться в прохладной воде можно «дикарём» или в составе джип-тура. Находится этот волшебный кусочек земли не так далеко от Геленджика — всего в 25 километрах. На машине нужно доехать до Михайловского перевала, а затем двигаться по указателям.

Городская набережная Если нестерпимо хочется клумб, ароматов еды, загорелых соотечественников и музыки, набережная обеспечит эти ощущения. Просторная, ухоженная и абсолютно такая, какой вы себе её представляете. Не найти сложно, но вот на всякий случай адрес: ул. Революционная.

Где есть и пить

В Геленджике можно вкусно поесть и весело выпить. Обратите внимание, что в связи с пандемией некоторые заведения могут работать только навынос.

«Столовая №1» Начнём с классики и пойдём в столовую. Здесь накормят простой, но сытной едой: жареной рыбой, гарнирами, всевозможными супами, а также компотами и десертами. Тут чисто, светло, но посетителей ждёт самообслуживание. Внутри есть столики и стулья, работает телевизор. Отличный вариант, чтобы бюджетно и сытно пообедать, а потом дальше бежать купаться. ул. Кирова, 49 от 250 рублей за позицию

«Алые паруса» Приехать на море и не поесть его даров? Такого не бывает! Поэтому за свежей черноморской рыбкой отправляйтесь в этот ресторан. Местные рекомендуют. Здесь можно и наваристой ухи поесть, и свежайшей рыбой с гриля отужинать. Недорого, вкусно и с видом на море. ул. Революционная, 22 чек средний, до 1000 рублей на человека

«Параметрик» Если в течение дня захотелось взбодриться и выпить вкусного кофе вприкуску со свежим морковным тортиком, то загляните в «Параметрик». А для маленьких туристов можно заказать какао. Уютная атмосфера, демократичные цены, настольные игры и приветливый бариста. Что ещё нужно для геленджикской сиесты? ул. Серафимовича, 22 от 90 рублей за позицию

«Краснодарский парень» Если хочется «крафтово посидеть», то вам сюда . Здесь подают сочные бургеры, разливное пиво, а ещё поговаривают, что здесь самые вкусные куриные крылышки в городе. В комплект входит прекрасная летняя терраса. ул. Луначарского, 108 бургеры от 165 рублей, крылышки от 175 рублей

Что купить

Это вопрос, на который каждый ответит с лёгкостью сам, но давайте на всякий случай повторим.

Магниты, брелоки, открывашки и ракушки

Купите максимально много этих сувениров, чтобы подарить их всем знакомым на свете. Это ведь действительно уникальный подарок, который больше нигде не найдёшь.

Тарелки с видами моря

Ещё один обязательный пункт. Тарелки, из которых можно есть, — прошлый век! Тарелки, которые умеют собирать всю домашнюю пыль, — вот это по-нашему.

Белая фуражка капитана

Если вы управляете своей жизнью играючи, как это делает капитан корабля в самую крутую бурю, то нужно обязательно купить такую фуражку. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Футболки с несмешными приколами

А этот предмет гардероба отлично дополнит лук с фуражкой. Вы как бы с одной стороны видавший виды вояка, но с другой — герой, чьё отменное чувство юмора морской дьявол не смог утащить в пучину.

А теперь серьёзно.

Вино

Куда же без него. Вина Геленджика — недорогие и вкусные. Самые популярные варианты: «Мускат янтарный», «Мадам Фирсова», «Совиньон Геленджик», «Александрит Геленджика», «Чёрные глаза». Стоят в среднем от 400 рублей. Купить можно в фирменных магазинах. Также советуем взять в подарок напитки от известного производства «Абрау-Дюрсо».

Чурчхела

Кто не любит орехи и сладости? А чурчхела — это два в одном. Смело берите себе и в подарок — долго хранится, вкусно, а из южных стран самое оно.

Косметика

Часто из Геленджика везут косметику на основе лечебной грязи Таманского полуострова. Глину и другие позиции с её добавлением. Также можно купить натуральное медовое мыло с травами: стоит недорого и полезно в быту.

Сушёная барабулька

Рыбу можно купить разную, но барабулька — личный фаворит. Можно будет распаковать её зимним вечером, налить стаканчик светлого, смаковать и мечтательно вспоминать красоты Геленджика.

Адыгейская соль

Это как обычная соль, но с травами. Вкусно добавлять к мясу и овощам. Подарок, который останется надолго.

Заключительное слово

В этом морском городке есть всё, что нужно: море, солнце, леса и вкусная еда. Можно найти развлечения и семье, и молодой паре, и даже если вдруг вы отправились в путешествие один. Здесь дёшево и очень душевно. Приезжайте скорее в Геленджик!

Авторы фото: AleksNT, mountain diver, Anna Utkina, Dmitrii Pridannikov.